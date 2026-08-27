Pilibhit News: लाइन पर पेड़ गिरने से 17 घंटे ठप रही बिजली

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पेड़ गिरने से गांव चंदिया हजारा, राहुलनगर, खिरकिया बरगदिया, ढक्काचाट, कॉलोनी नंबर छह, ध्रुव कालोनी, परितोष कालोनी, पहाड़ापुर, मंगल कालोनी की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पूरी रात गांवों और कॉलोनियों में अंधेरा रहा। बुधवार दोपहर करीब एक बजे हाईटेंशन लाइन से पेड़ हटने और बिजली की लाइन दुरुस्त होने पर बिजली आपूर्ति सुचारु हुई। जंगल में अक्सर पेड़ या टहनी लाइन पर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप होने को लेकर उपभोक्ताओं में रोष है। उपभोक्ताओं कई बार उच्च अफसरों को पत्र भेजकर जंगल में हाईटेंशन लाइन अंडर ग्राउंड कराने की मांग कर चुके हैं। संवाद