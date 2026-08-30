पीलीभीत में सड़क बनी तालाब: मैत्रीबाग कॉलोनी में जलभराव से परेशान लोग, चुनाव बहिष्कार का किया एलान

पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम चिड़ियादाह स्थित मैत्रीबाग कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान कॉलोनीवासियों ने अब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई बार शिकायत और समस्या से अवगत कराने के बावजूद कॉलोनी में सड़क और नालियों का निर्माण नहीं कराए जाने से नाराज लोगों ने आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। कॉलोनीवासियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि जब तक सड़क और नालियों का निर्माण नहीं कराया जाता, तब तक वे चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।

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कॉलोनीवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क और कॉलोनी परिसर में पानी भर जाता है। लंबे समय तक जलभराव रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया। कॉलोनीवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क और कॉलोनी परिसर में पानी भर जाता है। लंबे समय तक जलभराव रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया।