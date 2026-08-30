पीलीभीत: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, तहेरे भाई की हालत गंभीर

पीलीभीत में जहानाबाद बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से रेफर कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव भौना हुसैन नगर निवासी पीतम राम (45 वर्ष) शनिवार रात करीब आठ बजे अपने तहेरे भाई सर्वेश (30 वर्ष) के साथ बरात बोझ निसरा में लगने वाली बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर निसरा राइस मिल के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने पीतम राम को मृत घोषित कर दिया। सर्वेश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीतम राम की पत्नी का काफी समय पहले निधन हो चुका है। उनके तीन बेटे हैं। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।