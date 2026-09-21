Pilibhit News: खुटार चौराहा पर दुकान लगाने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

विज्ञापन



असम हाईवे के खुटार चौराहा पर फल, सब्जी, चाय, जूस आदि की दुकानें और ठेले लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इससे वाहन सवारों को असुविधा होती है। चौराहे पर इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के बाद फिर अतिक्रमणकारियों ने दुकानें रखकर और ठेले, खोखा लगाकर अतिक्रमण कर लिया। एनएच के एई विजय कुमार ने बताया कि असम हाईवे के खुटार चौराहा पर अतिक्रमण कर दुकानें, ठेले लगाने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में शीघ्र अतिक्रमण हटा लेने और मंगलवार को अभियान की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अतिक्रमण हटवाया जाएगा। एसडीएम से मिलकर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संवाद

विज्ञापन

पूरनपुर। असम हाईवे के खुटार चौराहा पर सड़क किनारे दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में शीघ्र अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई। साथ ही कहा गया कि मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।