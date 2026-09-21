फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Notice to 40 encroachers who set up shops at Khutar intersection

Pilibhit News: खुटार चौराहा पर दुकान लगाने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Notice to 40 encroachers who set up shops at Khutar intersection
पूरनपुर। असम हाईवे के खुटार चौराहा पर सड़क किनारे दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में शीघ्र अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई। साथ ही कहा गया कि मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन

असम हाईवे के खुटार चौराहा पर फल, सब्जी, चाय, जूस आदि की दुकानें और ठेले लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इससे वाहन सवारों को असुविधा होती है। चौराहे पर इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के बाद फिर अतिक्रमणकारियों ने दुकानें रखकर और ठेले, खोखा लगाकर अतिक्रमण कर लिया। एनएच के एई विजय कुमार ने बताया कि असम हाईवे के खुटार चौराहा पर अतिक्रमण कर दुकानें, ठेले लगाने वाले 40 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में शीघ्र अतिक्रमण हटा लेने और मंगलवार को अभियान की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अतिक्रमण हटवाया जाएगा। एसडीएम से मिलकर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed