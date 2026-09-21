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Pilibhit News: लिंटर तोड़ने के दौरान छज्जा गिरा, मलबे में दबकर युवक की मौत

Mon, 21 Sep 2026 12:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 21 Sep 2026 12:45 AM IST
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Balcony collapses during demolition of lintel, youth dies after being buried under debris
शेरपुर कलां में छज्जा गिरने की घटना के बाद एकत्र हुए लोग - ग्रामीण
पूरनपुर। मकान का लिंटर तोड़ने के दौरान रसोईघर का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर शेरपुरकलां का फईम (35) गंभीर घायल हो गए।सीएचसी लाए गए घायल को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। परिजन कार्रवाई से इन्कार कर शव घर ले गए।
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घटना रविवार को दोपहर करीब 12 बजे गांव शेरपुरकलां में हुई। गांव निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया कि उसके पिता बाबू खां और छोटा भाई फईम मकान का लिंटर तोड़ रहे थे। इस दौरान रसोई घर का छज्जा गिरने से फईम मलबे में दबकर घायल हो गए। उसे सीएचसी लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि फईम अविवाहित और उससे छोटा था। संवाद
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