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ग्राम कुशाही निवासी रामसागर चौहान ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व पत्नी सोनी कुमारी (21) अपने दो मासूम बच्चे लेकर लुधियाना की एनएस सॉफ्ट कंपनी में मजदूरी करने गया था।इसी बीच पीड़ित पत्नी बच्चों को लेकर लुधियाना के थाना सोनेवाल, मोहल्ला तनडारी निवासी सुखदेव सिंह के मकान में रहकर गुजारा कर रहा था। बीती 17 नवंबर सुबह साढ़े आठ बजे पत्नी सोनी कुमारी डॉक्टर से दवा लाने की बात कहकर कमरे के बाहर चली गई। देर शाम तक जब दवा लेकर पत्नी वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। उसका कोई पता नहीं चल सका।पीड़ित ने बताया कि पत्नी का सुराग न मिलने से नाराज थाना सिंगाही के ग्राम मथुरापुरवा निवासी ससुरालियों ने मोबाइल कॉल में अभद्रता कर धमकी देना शुरू कर दिया है।पीड़ित पति ने घटना की तहरीर लुधियाना के थाना सोनेवाल पुलिस में देकर पत्नी बरामदगी की मांग की है। प्रभारी सीओ शिवम कुमार ने बताया कि अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। संवाद