Pilibhit News: गांव के सार्वजनिक रास्ते पर शराब की भट्ठी, आक्रोश

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पीलीभीत। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव पिपरा भूड़ में सार्वजनिक रास्ते पर शराब की मंडली लगने का मामला सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष पंकज सागर ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर शराब की भट्ठी को हटवाने की मांग की है।शिकायती पत्र में बताया गया है कि गांव में सार्वजनिक रास्ते के पास शराब की भट्ठी चल रही है। आरोप है कि यहां दिनभर लोग शराब पीकर गाली-गलौज करते हुए रास्ते से गुजरते हैं। इससे बच्चों के भविष्य पर भी गलत असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों के अनुसार, शराब की दुकान के कारण गांव का माहौल प्रभावित हो रहा है और महिलाओं व बच्चों को रास्ते से निकलने में असहजता होती है।पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब की भट्ठी के आसपास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के बाद लोग गंदगी करते हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर सार्वजनिक रास्ते से शराब की भट्ठी हटवाने और आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है। पत्र देने वालों में पार्वती सागर, मुन्नी देवी, रामसिंह, रोशन लाल, लीलवती, लोचन प्रसाद, धनीराम, गीतादेवी, नीरज देवी आदि लोग मौजूद रहे। संवाद