Pilibhit News: यूपीआई शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने दी गिरफ्तारी

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कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नए प्रावधानों के तहत 2000 रुपये से अधिक के चिह्नित डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लिया जाना है। इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक यूपीआई पर बढ़ाए गए शुल्क को वापस नहीं लिया जाता, तब तक कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध जारी रखेगी।प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार, एआईसीसी सदस्य ईश्वर दयाल पासवान, पीसीसी सदस्य यूसुफ मलिक, अनवर अनीस, जिला उपाध्यक्ष पुष्पा गंगवार व मुनेेंद्र सक्सेना, जिला महासचिव नागेश पाठक, जिला प्रवक्ता हेमंत मिश्रा एडवोकेट, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश कुमार सिंह मौर्य, प्रदीप मौर्य, आशु पटेल और मंडल अध्यक्ष सुखपाल समेत कई कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। संवाद