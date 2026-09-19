Pilibhit News: गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर में डूबा युवक

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माधोटांडा के वार्ड नंबर सात निवासी संगम (18) शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए साथियों के साथ कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर पहुंचा था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने मोटरबोट के माध्यम से नहर में खोजबीन की। स्थानीय गोताखोर भी तलाश में लगे रहे, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। संगम के परिजन लगातार उसकी तलाश की जानकारी लेते रहे। बताया गया है कि संगम का एक छोटा भाई भी है।सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि पुलिस और बचाव दल की ओर से युवक की तलाश जारी है। संवाद