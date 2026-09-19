Pilibhit News: गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर में डूबा युवक
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:34 AM IST
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माधोटांडा। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार को हरदोई ब्रांच नहर में एक युवक गहरे पानी में डूब गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह देखते ही देखते गहराई में चला गया।
माधोटांडा के वार्ड नंबर सात निवासी संगम (18) शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए साथियों के साथ कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर पहुंचा था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने मोटरबोट के माध्यम से नहर में खोजबीन की। स्थानीय गोताखोर भी तलाश में लगे रहे, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। संगम के परिजन लगातार उसकी तलाश की जानकारी लेते रहे। बताया गया है कि संगम का एक छोटा भाई भी है।
सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि पुलिस और बचाव दल की ओर से युवक की तलाश जारी है। संवाद
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माधोटांडा के वार्ड नंबर सात निवासी संगम (18) शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए साथियों के साथ कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर पहुंचा था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने मोटरबोट के माध्यम से नहर में खोजबीन की। स्थानीय गोताखोर भी तलाश में लगे रहे, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। संगम के परिजन लगातार उसकी तलाश की जानकारी लेते रहे। बताया गया है कि संगम का एक छोटा भाई भी है।
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सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि पुलिस और बचाव दल की ओर से युवक की तलाश जारी है। संवाद