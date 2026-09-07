Pilibhit News: सड़क हादसे में घायल सिंचाई विभाग के कर्मी की इलाज के दौरान मौत

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

परिजन वासुदेव ने बताया कि तीन सितंबर को अनिल कुमार अपने पैतृक गांव परासी रामकिशन से बहन से राखी बंधवाकर बाइक से पीलीभीत आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे जब वह बजाज चीनी मिल के सामने पहुंचे तो किसी अज्ञात चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिये परिजन को सूचना दी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें बरेली ले जाया गया। बरेली में भी स्थिति नाजुक बनी रहने पर परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अनिल कुमार सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी ड्यूटी पौटा डैम पर चल रही थी। पत्नी कांति देवी और बेटा सक्षम का रो-रोकर बुरा हाल है।