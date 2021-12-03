Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:14 AM IST
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तापमान
अधिकतम 34.2
न्यूनतम - 25.5
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, हल्की धूप निकलेगी।
सूर्योदय - सुबह 05:56 बजे
सूर्यास्त- शाम 06:13 बजे
-- -- -- -- -- -- -- --
सराफा
सोना - 1,51,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,33,000 प्रति किलो
-- -- -- -- -- ---
महापुराण कथा
बिलसंडा के रामजानकी सत्संग भवन में महापुराण कथा सुबह आठ बजे
-- -- -- -- -- --
विश्वकर्मा पूजा
बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल के कारखाना में विश्वकर्मा पूजन सुबह 10 बजे
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मेला
बीसलपुर की सरकारी गन्ना विकास समिति परिसर में गन्ना सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे
-- -- -- -- -- --
प्रदर्शनी
चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी एवं पुरस्कार वितरण समारोह शहर के नगर पालिका परिषद में सुबह 10 बजे
--
दंगल
मेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में दंगल दोपहर तीन बजे
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सम्मान समारोह
विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कलक्ट्रेट के गांधी सभागार मेें सम्मान समारोह का आयोजन दोपहर तीन बजे
--
पूजन
बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल स्थित शिरडी रक्षा धाम में साईं पूजन शाम सात बजे
-- -- -- -- -- --
दीप प्रज्जवलन
शहर के ब्रह्मचारी घाट व गोमती उद्गम स्थल पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीप प्रज्ज्वलन का आयोजन शाम छह बजे
विज्ञापन
अधिकतम 34.2
न्यूनतम - 25.5
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, हल्की धूप निकलेगी।
सूर्योदय - सुबह 05:56 बजे
सूर्यास्त- शाम 06:13 बजे
सराफा
सोना - 1,51,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,33,000 प्रति किलो
महापुराण कथा
बिलसंडा के रामजानकी सत्संग भवन में महापुराण कथा सुबह आठ बजे
विश्वकर्मा पूजा
बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल के कारखाना में विश्वकर्मा पूजन सुबह 10 बजे
मेला
बीसलपुर की सरकारी गन्ना विकास समिति परिसर में गन्ना सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे
प्रदर्शनी
चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी एवं पुरस्कार वितरण समारोह शहर के नगर पालिका परिषद में सुबह 10 बजे
दंगल
मेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में दंगल दोपहर तीन बजे
सम्मान समारोह
विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कलक्ट्रेट के गांधी सभागार मेें सम्मान समारोह का आयोजन दोपहर तीन बजे
पूजन
बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल स्थित शिरडी रक्षा धाम में साईं पूजन शाम सात बजे
दीप प्रज्जवलन
शहर के ब्रह्मचारी घाट व गोमती उद्गम स्थल पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीप प्रज्ज्वलन का आयोजन शाम छह बजे