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Pilibhit News: मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

Tue, 03 Nov 2026 11:40 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 11:40 PM IST
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Gifted students were honoured
बीसलपुर सरस्वती शिशु मंदिर के मेधावी बच्चों को किया गया सम्मानित स्रोत प्रधानाचार्य
बीसलपुर। सरस्वती शिशु मंदिर में मंगलवार को सांस्कृतिक प्रश्न मंच के क्षेत्र विजेता शिशुओं का सम्मान किया गया। विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 31 अक्टूबर से दो नवंबर तक बरेली में हुआ था। इसमें ब्रज प्रदेश की ओर से प्रदेश विजेता टीम सरस्वती शिशु मंदिर बीसलपुर से आकाश, रिद्धि सिंह एवं अद्विकयश ने क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर बीसलपुर का नाम रोशन किया। क्षेत्र विजेता टीम अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने 21 नवंबर को कुरूक्षेत्र (हरियाणा) में प्रतिभाग करेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरीशचंद्र शर्मा ने विजेता शिशुओं एवं उनके प्रशिक्षक आचार्य सुधीर कुमार शुक्ला एवं यशपाल सिंह को सम्मानित किया।
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इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष डाॅ. सर्वेश कुमार अग्रवाल, व्यवस्थापक ब्रह्मौतार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डाॅ. राजेश गुप्ता ने शिशुओं को बधाई दी एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्साह वर्धन किया। संवाद
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