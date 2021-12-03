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Pilibhit News: युवक की मौत के मामले में पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट

Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
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Report of incitement to suicide on wife in case of death of young man
संवाद न्यूज एजेंसी
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पीलीभीत। ट्रेन से आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। मृतक के पिता ने उसकी पत्नी पर आए दिन विवाद और प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर की शारदा कॉलोनी सिविल लाइंस नॉर्थ निवासी रघुवीर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे प्रदीप की शादी करीब तीन वर्ष पहले शाहजहांपुर जिले के तिलहर निवासी सुसुम से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। परिवार और रिश्तेदारों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। पिता का दावा है कि प्रदीप ने इस संबंध में पहले भी कोतवाली में कई बार शिकायत की थी। तहरीर के मुताबिक, एक नवंबर की सुबह करीब 7:10 बजे प्रदीप ने बिलगवां फाटक के उत्तर दिशा में ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिता ने बेटे की मौत के लिए बहू की कथित प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में थाना पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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