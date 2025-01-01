Pilibhit News: बाघों ने संभाली जंगल की मेहमाननवाजी, सैलानी हो रहे निहाल

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एक नवंबर से पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से ही यहां बाघों की लगातार साइटिंग हो रही है। पर्यटन सत्र के पहले दिन रविवार को घने कोहरे की चादर के बीच सैलानियों को बाघ दिखाई दिए। इसके बाद भी लगातार तीन दिनों तक पर्यटकों को बाघों के दीदार हुए। सोमवार तक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या 281 पहुंच चुकी थी। बाघ देखने की हसरत लेकर जंगल पहुंच रहे पर्यटक यहां से रोमांचक अनुभव लेकर लौट रहे हैं।किशनपुर अभयारण्य के बेलडंडा, 23 और 17 नंबर पर्यटन मार्गों के साथ ही मैलानी वन्यजीव विहार रेंज के 23 नंबर टूरिस्ट सर्किट में भी बाघों की मौजूदगी सैलानियों को आकर्षित कर रही है। मैलानी-भीरा हाईवे पर स्थित गेट से प्रवेश कर पर्यटक करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हरे-भरे और घने साल के जंगल का आनंद लेते हैं। यहां जंगल का सन्नाटा, बाघों की दहाड़ और जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट सफारी को यादगार बना रही है।दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि समृद्ध जैव विविधता, सुरक्षित प्राकृतिक आवास और प्रचुर मात्रा में भोजन-पानी की उपलब्धता के चलते दुधवा, किशनपुर अभयारण्य और कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर्यटन सत्र के पहले दिन से ही सैलानियों को लगातार बाघ दिखाई दे रहे हैं।