पीलीभीत: राइफल और तलवारों के साथ गजरौला फार्म पर जुटी भीड़, 90 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश

पीलीभीत के अमरिया में पुलिस सक्रियता के दावों के बीच गजरौला फार्म की 90 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर सोमवार को हथियारों के साथ बिलासपुर, गदरपुर, बाजपुर, हल्द्वानी और किच्छा क्षेत्र के लोगों की भीड़ पहुंच गई। 15 कारों और तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पहुंचे 70-80 लोगों के बीच राइफलें, बड़ी संख्या में कारतूस और तलवारें थीं।

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फार्म में पहुंचते ही खेत में खड़ी सब्जी की फसल जोतने और पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे जमीन पर काबिज पक्ष के लोगों से कहासुनी और धमकी के बाद 112 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। मौके से पांच राइफल, एक पिस्टल और करीब 60 कारतूस, तलवारें, सात कार और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बरामद की गईं। मौके से 37 लोगों को पकड़ा गया।गजरौला फार्म निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रवण दत्त सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे नरवैल सिंह, यशविन सिंह, जितेंद्र सिंह, दर्शन सिंह और चरणजीत सिंह समेत 70-80 लोग गजरौला फार्म पहुंचे। उनके पास राइफल और कारतूस के अलावा तलवारें भी थीं।भीड़ के पहुंचते ही खेत में खड़ी सब्जी की फसल को ट्रैक्टर से जोतना और पेड़ काटना शुरू कर दिया गया। जमीन के मालिक पक्ष के लोग उस समय मौके पर नहीं थे। जानकारी मिलने पर जब वे फार्म पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों को देखकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई।