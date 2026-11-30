Pilibhit News: मारपीट के मामले में चार पर रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 30 Nov 2026 12:46 AM IST
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पीलीभीत। देशनगर निवासी सचिन राजपूत की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवंबर की रात वह पवन स्वीट्स के बाहर काउंटर पर चाय पी रहा था। जोशी टोला निवासी अनुराग राठौर, निखिल राठौर और उनके दो अन्य साथियों ने गाली दी, जिसका विरोध करने पर मारपीट की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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