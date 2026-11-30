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क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2004 में बरेली जिले के क्योलडिया थाना क्षेत्र के गांव से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही पति, ससुर, सास,चचिया ससुर, देवर, ननद, चचिया सास और फूफा अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। ससुराल वाले मारपीट करते थे। पति उन्हें सुनगढ़ी क्षेत्र के एक किराये के मकान में ले गया, जहां दोस्तों को बुलाकर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डाला। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। दो जनवरी को ससुरालियों ने उसे मारपीट कर निकाल दिया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद

बरखेड़ा। विवाहिता को पीटकर घर से निकलने और पति पर अनैतिक संबंध बनाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।