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दारा सिंह ने बताया कि उनके पिता बचन सिंह ने करीब 30 वर्ष पहले तीनों बेटों के बीच कृषि भूमि का बराबर बंटवारा कर दिया था। आरोप है कि 19 अक्तूबर को उनका पुत्र दिलबाग सिंह अपने हिस्से की जमीन जोत रहा था। इसी दौरान उनके भाई बलविंद्र सिंह और उसके पुत्र सतनाम सिंह ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। दिलबाग के सिर में गंभीर चोट आई। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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न्यूरिया। ललपुरिया बौरख में जमीन जोतने को लेकर दारा सिंह ने अपने भाई और भतीजे पर पुत्र दिलबाग सिंह के साथ मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।