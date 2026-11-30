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हाथी खाना मोहल्ला निवासी कामता प्रसाद ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बेटा किशन कुमार उर्फ कन्हैया (24) शुक्रवार की शाम रामलीला मेला देखने गया था। इसके बाद वह बाइक से बीसलपुर गया। शुक्रवार रात नौ बजे सूचना मिली कि कन्हैया का एक्सीडेंट हो गया है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मना करने पर उसे बरेली लेकर गए। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कर ली है। सीओ राहुल पांडे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद

बिलसंडा। युवक की मौत के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।