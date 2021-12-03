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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Body found half-buried in sand on the banks of the Devha River; identity not established.

Pilibhit News: देवहा नदी के किनारे रेत में धंसा मिला शव, शिनाख्त नहीं

Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
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Body found half-buried in sand on the banks of the Devha River; identity not established.
बरखेड़ा। ग्राम सिमरिया ताराचंद के पास देवहा नदी के किनारे रेत में धंसा हुआ एक शव मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही स्थानीय ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
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पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, शव लगभग एक हफ्ता पुराना प्रतीत हो रहा है। नदी के किनारे शव का एक पैर रेत में धंसा हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा था। शव पर बचे शेष कपड़ों के हिस्सों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा कि यह शव किसी पुरुष का है। बुधवार को सुबह नदी के पास अपने खेतों पर काम करने गए कुछ ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा, जिसके बाद यह बात धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई। पुलिस ने लापता लोगों के परिजनों से संपर्क कर शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। सीओ राहुल पांडेय का कहना है कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। संवाद
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