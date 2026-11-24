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दियोरिया कलां। क्षेत्र के गांव पैनिया हिम्मत निवासी सोमपाल पुत्र राजेश कुमार ने पुलिस को एक तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि भाई रोहन लाल की गांव निवासी विपिन, छोटेलाल से 16 नवंबर को मोबाइल के संबंध में कुछ बातचीत होने पर उन लोगों ने गाली दी। विरोध पर दोनों मारपीट की और हत्या की धमकी देकर भाग गए। सीओ बीसलपुर राहुल पांडे ने बताया है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद