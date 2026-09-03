Muzaffarnagar News: रूस में नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया बडसू का यश

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गांव बडसू निवासी विधवा अनीता देवी ने विधायक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका इकलौता पुत्र यश बाहर रहकर नौकरी करता है। पिछले दिनों उसे रूस के डिलीवरी जॉब के लिए ऑफर मिला था। वह बैंकॉक के रास्ते रवाना हुआ और 27 अप्रैल को रूस पहुंच गया। रूस पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने उसे हवाई अड्डे से उसे रिसीव किया और एक अपार्टमेंट में रखा।इसके बाद उसे तीन से चार बार अलग-अलग स्थानों पर शिफ्ट किया गया। 17 मई को उसे कुछ सामान देकर डिलीवरी करने के लिए भेजा गया। उसके पुत्र को शक हुआ उसे गलत कार्य से भेजा गया है। इसी दौरान रूस की पुलिस ने उसे पकड़ कर वहां की जेल में डाल दिया, उसका पुत्र रशियन भाषा नहीं जानता है।वह अपनी बेगुनाही साबित कर पा रहा है। वह एक बड़े धोखे और साजिश का शिकार हो गया है। मां ने अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। विधायक मदन भैया ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को पूरे मामले की जानकारी दी और विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।