मुजफ्फरनगर रोडवेज बस हादसा: चचेरे भाइयों के शव घर पहुंचे, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, बिलखते रहे परिजन

शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम साजिद और इदरीश के शव घर पहुंचने की जानकारी मिलते ही रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों के शव देखकर परिजन बिलख पड़े। पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल रहा।

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में रोडवेज बस की चपेट में आने से जान गंवाने वाले कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी चचेरे भाइयों साजिद और इदरीश के शव पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को घर पहुंचे। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में दोनों के जनाजे निकाले गए और नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

बुढ़ाना में रोडवेज बस की चपेट में आई थी बाइक साजिद और इदरीश बुधवार को बाइक से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। बुढ़ाना क्षेत्र के भसाना गांव के पास उनकी बाइक रोडवेज बस की चपेट में आ गई थी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार का मुख्य कमाने वाला था साजिद मृतक साजिद के चचेरे भाई सोनू ने बताया कि साजिद ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता था और उसके परिवार में चार बच्चे हैं। वह परिवार का मुख्य कमाने वाला था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

इदरीश के परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर

परिजनों के अनुसार इदरीश के परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। दोनों युवकों की एक साथ मौत से परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।



एक ही मोहल्ले के दो युवकों की मौत से शोक

एक ही मोहल्ले के दो चचेरे भाइयों की एक साथ मौत से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। सभासद फारूक अंसारी ने बताया कि दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है।

जिलाधिकारी आलोक यादव ने कहा कि पीड़ित परिवारों को मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा।