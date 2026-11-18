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मीरापुर। गांव कैथोड़ा में पुट्टी का कार्य कर रहे अब्दुल अजीज (27) की हाईवोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई।झारखंड के मांडक निवासी अब्दुल अजीज लंबे समय से कसबे में रह रहा था। पहले वह बाग में किसान के यहां काम करता था और वर्तमान में पुट्टी और पेंट का कार्य करने लगा था। बुधवार को अब्दुल अजीज गांव कैथोडा निवासी याकूब के घर पर कार्य कर रहा था।दोपहर के बाद वह मकान के छज्जे पर पुट्टी करते समय रहा था, इसी दौरान वह वहां से गुजरने वाली हाईवोल्टेज बिजली की लाइन की चपेट में आ गया और बिजली का करंट लगने से वह छज्जे से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।विवेचक सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार का कहना है कि मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।