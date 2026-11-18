समाजसेवा नहीं, अब बिजनेस बन गई राजनीति : अर्जुन सिंह
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
छपार। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि पहले राजनैतिक लोग समाज के लिए घूमते थे अब अपने लिए घूमते हैं। अब समाजसेवी नहीं नेता रह गए हैं। अब राजनीति बिज़नेस बन गई है। भाईचारा तोड़ने की बात हो रही है।
बुधवार को गांव तेजलहेडा में योगेन्द्र सिंह के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय गुर्जर महासभा अध्यक्ष का समाज के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों से सभी को सीख लेनी चाहिए। भाईचारा और प्रेम बढ़ाएं। पहले हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते थे, उसे कायम रखना है।
युवाओं से आह्वान किया किया पढ़ाई हो या खेल हो या खेती करनी है उसे मेहनत, ईमानदारी व निष्ठा से करें। आज का युवा नशे की दलदल में घुस रहा है उससे दूर रहने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को एक अभियान चला कर दूर करने का प्रयास करने का आह्वान किया। चौधरी ईलम सिंह, रहतु प्रधान, संदीप कुमार, नवीन राठी, मोनू प्रधान, मनीष चौधरी, कटार सिंह मौजूद रहे।
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छपार। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि पहले राजनैतिक लोग समाज के लिए घूमते थे अब अपने लिए घूमते हैं। अब समाजसेवी नहीं नेता रह गए हैं। अब राजनीति बिज़नेस बन गई है। भाईचारा तोड़ने की बात हो रही है।
बुधवार को गांव तेजलहेडा में योगेन्द्र सिंह के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय गुर्जर महासभा अध्यक्ष का समाज के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों से सभी को सीख लेनी चाहिए। भाईचारा और प्रेम बढ़ाएं। पहले हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते थे, उसे कायम रखना है।
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युवाओं से आह्वान किया किया पढ़ाई हो या खेल हो या खेती करनी है उसे मेहनत, ईमानदारी व निष्ठा से करें। आज का युवा नशे की दलदल में घुस रहा है उससे दूर रहने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को एक अभियान चला कर दूर करने का प्रयास करने का आह्वान किया। चौधरी ईलम सिंह, रहतु प्रधान, संदीप कुमार, नवीन राठी, मोनू प्रधान, मनीष चौधरी, कटार सिंह मौजूद रहे।