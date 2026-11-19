जिले के युवा वैज्ञानिक डॉ. एकांत वत्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। बसंत विहार के रहने वाले युवा वैज्ञानिक को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से प्रतिष्ठित एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान 17 नवंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए दिया गया।

डॉ. एकांत वत्स वर्तमान में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के इनोवेशन सेंटर फॉर एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में पोस्टडॉक्टोरल वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। वह नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एंड्रयू मैटिओडा के शोध समूह के साथ काम कर रहे हैं। उनका शोध अंतरिक्ष में मौजूद कार्बनिक अणुओं पर केंद्रित है।

यह अणु जीवन के निर्माण से जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिलती है कि जीवन के लिए जरूरी रासायनिक पदार्थ ब्रह्मांड में कैसे बनते हैं और पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं क्या हो सकती हैं।

