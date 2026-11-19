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कोतवाली मंडी पुलिस ने महावीर कॉलोनी में सराफ संजीव जैन के घर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे और निशानदेही पर करीब 40 से 45 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और अन्य सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में आया कि चोर एग्जॉस्ट फैन के रास्ते घर में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उस समय सराफ दंपती भी घर सो रहे थे।

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17 नवंबर को महावीर कॉलोनी में सराफ संजीव जैन के घर में चोरी हो गई थी। सराफ ने घर से हाथ के कड़े, गले का सेट, तीन-चार अंगूठियां, लॉकेट और चेन, पायल, सोने-चांदी के सिक्के, चांदी के पूजा के कलश और अन्य सामान के साथ नकदी चोरी होना बताया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उनमें कुछ संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने उनकी पहचान की। वाहनों के नंबरों की जांच की गई।



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पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि बुधवार को पुलिस ने बाबा लालदास रोड पर कब्रिस्तान के पास से चोना उर्फ मुजम्मिल निवासी मदीना कॉलोनी मुजफ्फरनगर, सलीम निवासी मिलापनगर रुड़की को गिरफ्तार किया। यह दोनों आरोपी हाल ही में पयरो वाला मोहल्ला कोतवाली मंडी और कठहल कॉलोनी खाताखेड़ी में रह रहे थे। पूछताछ में आया कि दोनों आरोपी मकान के पीछे की तरफ बनी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए।



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इसके बाद किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन को हटाकर रास्ता बनाया और घर में घुस गए। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी पूरी रात मकान के अंदर रहे और चोरी करते रहे, जबकि मकान मालिक संजीव जैन और उनकी पत्नी प्रगति जैन नीचे के कमरे में सोते रहे। घर में किसी को आरोपियों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी। सुबह होने पर दोनों आरोपी चोरी का माल समेटकर भाग गए।

