मुजफ्फरनगर: पुलिस ने बरामद किए 28 लाख कीमत के 256 मोबाइल, मालिकों को सौंपे तो खिल उठे चेहरे
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 19 Nov 2026 09:27 PM IST
सार
एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल की मदद से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन की लोकेशन पता की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने मोबाइल बरामद किए। ये मोबाइल उनके स्वामियों को दे दिए गए।
विज्ञापन
विस्तार
पुलिस के सर्विलांस सेल ने पिछले तीन माह के दौरान विभिन्न स्थानों से 256 खोए हुए स्मार्ट फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई गई है। बृहस्पतिवार को एसएसपी सूरज कुमार राय ने बरामद मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंप दिए।
रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मंदिर परिसर में एसएसपी ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन और ट्रेसबिलिटी डिटेल प्राप्त कर विभिन्न स्थानों से खोए हुए 256 मोबाइल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उनके निर्देश पर एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण और सर्विलांस सेल प्रभारी रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की।
पिछले तीन महीने में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यह मोबाइल गुम हुए थे। बाजारों, बस अड्डों या अन्य जगहों पर लोगों की जेब और बैग से मोबाइल गुम होने के प्रार्थनापत्र मिले, जिसके बाद जांच कराई गई।
विज्ञापन
मोबाइल पाकर खिल गए चेहरे
पुलिस लाइन में मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। हरियाणा के करनाल की शताक्षी ने बताया कि वह रिश्तेदारी में मुजफ्फरनगर आई थी, इस बीच उसका मोबाइल गुम हो गया। पुलिस ने आज उसे मोबाइल लौटा दिया है।
ये भी देखें...
यूपी: मुजफ्फरनगर के युवा वैज्ञानिक डॉ. एकांत को मिला नासा का एक्सीलेंस अवॉर्ड, अन्य ग्रहों पर खोज रहे जीवन
विज्ञापन
रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मंदिर परिसर में एसएसपी ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन और ट्रेसबिलिटी डिटेल प्राप्त कर विभिन्न स्थानों से खोए हुए 256 मोबाइल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उनके निर्देश पर एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण और सर्विलांस सेल प्रभारी रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की।
विज्ञापन
पिछले तीन महीने में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यह मोबाइल गुम हुए थे। बाजारों, बस अड्डों या अन्य जगहों पर लोगों की जेब और बैग से मोबाइल गुम होने के प्रार्थनापत्र मिले, जिसके बाद जांच कराई गई।
विज्ञापन
मोबाइल पाकर खिल गए चेहरे
पुलिस लाइन में मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। हरियाणा के करनाल की शताक्षी ने बताया कि वह रिश्तेदारी में मुजफ्फरनगर आई थी, इस बीच उसका मोबाइल गुम हो गया। पुलिस ने आज उसे मोबाइल लौटा दिया है।
ये भी देखें...
यूपी: मुजफ्फरनगर के युवा वैज्ञानिक डॉ. एकांत को मिला नासा का एक्सीलेंस अवॉर्ड, अन्य ग्रहों पर खोज रहे जीवन