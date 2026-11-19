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रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मंदिर परिसर में एसएसपी ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन और ट्रेसबिलिटी डिटेल प्राप्त कर विभिन्न स्थानों से खोए हुए 256 मोबाइल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उनके निर्देश पर एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण और सर्विलांस सेल प्रभारी रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की।पिछले तीन महीने में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में यह मोबाइल गुम हुए थे। बाजारों, बस अड्डों या अन्य जगहों पर लोगों की जेब और बैग से मोबाइल गुम होने के प्रार्थनापत्र मिले, जिसके बाद जांच कराई गई।मोबाइल पाकर खिल गए चेहरेपुलिस लाइन में मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। हरियाणा के करनाल की शताक्षी ने बताया कि वह रिश्तेदारी में मुजफ्फरनगर आई थी, इस बीच उसका मोबाइल गुम हो गया। पुलिस ने आज उसे मोबाइल लौटा दिया है।