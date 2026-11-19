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कांधला कस्बे के एलम का युवक सात साल के प्रेम प्रसंग के बाद शादी के वादे से मुकर गया तो युवती बरात लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई। देहरादून की युवती अपनी मां, बहन समेत नौ परिजनों के साथ कांधला आ गई।। युवती और उसके परिजन हाथों में बैनर लेकर पहुंचे थे, जिस पर लिखा था- ‘दुल्हन लेकर आई बरात’। युवती बीएससी की छात्रा है, जबकि युवक मर्चेंट नेवी में तैनात है। युवती का कहना है कि या तो युवक वादे के अनुसार उससे शादी करे, या फिर पुलिस कार्रवाई करे।

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युवती ने बताया कि युवक की बहन उसकी दोस्त थी। उसी के जरिये युवक से उसकी पहचान हुई। इसके बाद युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और देहरादून में गलत काम किया। युवती ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से युवक ने उससे बात करना बंद कर दिया है। अब सुनने में आया है कि युवक की शादी गाजियाबाद में किसी युवती से तय हो गई है। दो दिन बाद उसकी शादी होनी है। इसलिए वह अपने परिवार समेत बरात लेकर एलम आ गई है।



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