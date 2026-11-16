यूपी: मुजफ्फरनगर में साधुओं को बंधक बनाकर लूटा, एसओजी बताकर आश्रम में घुसे बदमाश; एक साधु हत्या का गवाह

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शुक्रतीर्थ स्थित पंच दशनाम संन्यास आश्रम नागा टीला में रविवार रात लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने आश्रम के व्यवस्थापक साधु जयदेव गिरी महाराज को डराया-धमकाया और दो अन्य साधुओं को बंधक बना लिया। चोर 75 हजार रुपये लूटकर भाग गए, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। आश्रम में घुसे लोगों ने खुद को एसओजी सहारनपुर से बताया।

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सोमवार को जयदेव गिरी महाराज ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब 11:30 बजे कुछ लोग आश्रम पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर आवाज लगाई और एक परिचित व्यक्ति के कहने पर दरवाजा खोल दिया। अंदर आए लोगों में से एक ने खुद को सहारनपुर एसओजी प्रभारी बताया।

उसने आश्रम में अवैध असलहा होने की सूचना मिलने का दावा किया। बदमाशों ने साधु भोला गिरी और सेवक बिजेंद्र को एक कमरे में बंधक बना दिया। उन्होंने जयदेव गिरी को एनकाउंटर की धमकी दी और उन्हें वाहन में बैठाने का प्रयास किया।



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जयदेव गिरी किसी तरह उनसे छूटकर पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उन्होंने 112 पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग गए। आश्रम लौटने पर कमरा बिखरा मिला और 75 हजार रुपये गायब थे। बाद में बंधक बनाए गए साधु और सेवक को मुक्त किया गया।



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