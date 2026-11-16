मुजफ्फरनगर: जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हिस्ट्रीशीटर समेत 20 गिरफ्तार, असलहा-लग्जरी कारें जब्त

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मुजफ्फरनगर के गंगा खादर क्षेत्र में विवादित जमीनों पर अवैध कब्जा करने और कब्जा बरकरार रखने के लिए हथियारों के बल पर दबाव बनाने वाले गिरोह को भोपा पुलिस ने पकड़ लिया। हिस्ट्रीशीटर समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और थार में सवार होकर खादर क्षेत्र की एक विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। आरोपियों में मंगलौर थाने का हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र सिंह भी शामिल है।

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एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक ने रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों को बताया कि 15 नवंबर को पुलिस ने शुकतीर्थ क्षेत्र में घेराबंदी करते हुए काले रंग की स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और थार में सवार होकर लोगों को रोक लिया।

पुलिस ने तीनों गाड़ियों को रोककर उनमें सवार लोगों को नीचे उतारा और तलाशी ली। उनके कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मौके से सभी 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान सीओ भोपा राधा रमण सिंह शामिल रहे।



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पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह संगठित होकर जनपद के खादर क्षेत्र में विवादित और कीमती जमीनों की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं। जिन जमीनों के मालिकाना हक अथवा कब्जे को लेकर विवाद होता है, उन पर अवैध कब्जा करने और अपने पक्ष का कब्जा बरकरार रखने के लिए एकजुट होकर पहुंचते थे।



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हथियारों का जखीरा और तीन लग्जरी गाड़ियां बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के छह तमंचे, .32 बोर की एक पिस्टल और पांच कारतूस, .22 बोर की एक पोनिया राइफल व पांच कारतूस, 12 बोर की फैक्टरी मेड दुनाली बंदूक व 20 कारतूस तथा 315 बोर की फैक्टरी मेड राइफल व 18 कारतूस बरामद किए हैं।









इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

मंगलौर के खेड़ा निवासी सुरेंद्र, भोकरहेड़ी निवासी राजेंद्र व गौरव, मवाना के वेदांत, करनाल के प्रियांशु , अमरोहा के गढी फरीदपुर निवासी सुजीत, भोपा के नन्हेड़ा निवासी अर्श, सहारनपुर के चंदेना निवासी वैदिक, शामली के बनत निवासी वंश, शाहडब्बर निवासी विपिन, मेरठ के सिसौली निवासी आर्यन, आईएनए कॉलोनी दिल्ली निवासी हर्षित पटवाल, बड़ौत निवासी आर्यन जावला व सागर भारद्वाज, लक्सर निवासी उज्जवल रावत, अमरोहा के नौगांवा सादात निवासी हर्ष, पिथौरागढ़ निवासी साहिल सिंह सामंत, गोरखपुर के सहजनवा निवासी श्रीजन शुक्ला, झज्जर निवासी मानस और बाराबंकी निवासी अनंत प्रताप सिंह।

