आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा पर्यावरण : जोशी

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पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉ. जोशी के नेतृत्व में नेपाल के जनकपुर धाम से उत्तराखंड के लिए अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा प्रगति पथ यात्रा – पेडल फॉर नेचर रविवार को जिले में पहुंची। अभियान के माध्यम से जल, वायु, मिट्टी के संरक्षण और वनों की कटाई रोकने का संदेश दिया गया।शहर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के सदस्य सचिन गोयल, शाश्वत गोयल, सुलभ गोयल, पवन गोयल, प्रधानाचार्या डॉ. स्वाति शर्मा और उप-प्रधानाचार्या अंजली आनंद ने उनका अभिनंदन किया।डॉ. जोशी देहरादून स्थित हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित किया है। पर्यावरण संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्म श्री और वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह जमनालाल बजाज पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और अशोक फेलो भी हैं।प्रधानाचार्या डॉ. स्वाति शर्मा और उप-प्रधानाचार्या अंजली आनंद ने उनके विचारों को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने प्रकृति संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व बताया।