मुजफ्फरनगर: आवारा सांड़ों के झुंड ने किसान को पटककर मार डाला, गिरने पर भी सिर और सीने पर मारे सींग

शहर कोतवाली क्षेत्र के बामनहेड़ी गांव में सोमवार सुबह गन्ना छिलाई के लिए खेत में जा रहे किसान राजकुमार (62) की गोवंशीय पशुओं (सांड़ों) के झुंड के हमले में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चार गोवंशीय पशुओं ने किसान पर अचानक हमला कर दिया, उन्हें सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया और टक्कर मारकर रौंद दिया। सिर और सीने में गंभीर चोटें आने के कारण किसान की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक किसान के छोटे बेटे आदित्य पुंडीर ने बताया कि उनके पिता राजकुमार ट्रैक्टर-ट्रॉली का इंतजार करने के लिए सड़क पर खड़े थे, तभी गोवंशीय पशुओं का एक झुंड वहां आ गया और हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण वे गिर पड़े और पशुओं ने उन्हें कुचल दिया। आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परिवार ने बिना पोस्टमार्टम के ही किसान का अंतिम संस्कार कर दिया।

