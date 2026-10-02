रामपुर तिराहा कांड: 32वीं बरसी पर श्रद्धांजलि, मधु भट्ट बोलीं- उत्तराखंड बन चुका, अब संस्कृति की रक्षा करनी है

मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बन चुका है, अब उसकी संस्कृति की रक्षा करनी है।

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