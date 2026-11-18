Muzaffarnagar News: सदर सीट पर फासला कम हुआ, मंजिल अभी दूर
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:31 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:31 AM IST
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फोटो
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बाद मंगलवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया। छह विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल के बाद अब तक 26 हजार 222 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। डीएम सुनील कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जनपद में कुल 19,19,561 मतदाता निर्वाचक नामावली में शामिल हैं। सदर सीट पर 6917 वोट बढ़ी हैं, हालांकि 10 अप्रैल को इस सीट पर 59 हजार वोट कम हुई थीं।
डीएम सुनील कुमार सिंह की निगरानी में मंगलवार को मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंप दी गईं। 10 अप्रैल के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदाता सदर सीट पर बढ़े हैं। चरथावल सीट पर 5448 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।
चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अभियान जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले चार जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने शिक्षण संस्थाओं में अभियान शुरू किया है।
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इनसेट
सीट अब पहले अंतर
बुढ़ाना 365481 361405 4076
चरथावल 318506 313058 5448
पुरकाजी 313271 308413 4858
मुजफ्फरनगर 318804 311887 6917
खतौली 302057 299570 2487
मीरापुर 301442 299006 2436
इनसेट
पहली बार यह बने मतदाता
सीट 18 -19 आयु
बुढ़ाना 2745
चरथावल 2902
पुरकाजी 2613
मुजफ्फरनगर 4181
खतौली 2645
मीरापुर 2376
इनसेट
किस सीट पर कितने बुजुर्ग
सीट 85 प्लस
बुढ़ाना 2856
चरथावल 2081
पुरकाजी 2084
मुजफ्फरनगर 1327
खतौली 1869
मीरापुर 2221
अब 878 मतदान केंद्र और 2191 मतदेय स्थल
मुजफ्फरनगर। डीएम सुनील कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उन्हें कॉपी भी दी गई। आलेख्य प्रकाशन के अवसर पर कुल 2191 मतदेय स्थल और 878 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकता है। ऑनलाइन जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर भी मतदाता सूची में नाम देखने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रपत्र छह और प्रपत्र आठ ऑनलाइन भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से अनिल कुमार, सुभाष उपाध्याय, भाजपा के ओम प्रकाश उपाध्याय, बसपा के जी सिंह बौद्ध, सपा से पवन बंसल, सोमपाल सिंह और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया ने भाग लिया। ब्यूरो
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बाद मंगलवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया। छह विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल के बाद अब तक 26 हजार 222 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। डीएम सुनील कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जनपद में कुल 19,19,561 मतदाता निर्वाचक नामावली में शामिल हैं। सदर सीट पर 6917 वोट बढ़ी हैं, हालांकि 10 अप्रैल को इस सीट पर 59 हजार वोट कम हुई थीं।
डीएम सुनील कुमार सिंह की निगरानी में मंगलवार को मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंप दी गईं। 10 अप्रैल के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदाता सदर सीट पर बढ़े हैं। चरथावल सीट पर 5448 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।
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चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अभियान जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले चार जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने शिक्षण संस्थाओं में अभियान शुरू किया है।
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इनसेट
सीट अब पहले अंतर
बुढ़ाना 365481 361405 4076
चरथावल 318506 313058 5448
पुरकाजी 313271 308413 4858
मुजफ्फरनगर 318804 311887 6917
खतौली 302057 299570 2487
मीरापुर 301442 299006 2436
इनसेट
पहली बार यह बने मतदाता
सीट 18 -19 आयु
बुढ़ाना 2745
चरथावल 2902
पुरकाजी 2613
मुजफ्फरनगर 4181
खतौली 2645
मीरापुर 2376
इनसेट
किस सीट पर कितने बुजुर्ग
सीट 85 प्लस
बुढ़ाना 2856
चरथावल 2081
पुरकाजी 2084
मुजफ्फरनगर 1327
खतौली 1869
मीरापुर 2221
अब 878 मतदान केंद्र और 2191 मतदेय स्थल
मुजफ्फरनगर। डीएम सुनील कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उन्हें कॉपी भी दी गई। आलेख्य प्रकाशन के अवसर पर कुल 2191 मतदेय स्थल और 878 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकता है। ऑनलाइन जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर भी मतदाता सूची में नाम देखने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रपत्र छह और प्रपत्र आठ ऑनलाइन भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से अनिल कुमार, सुभाष उपाध्याय, भाजपा के ओम प्रकाश उपाध्याय, बसपा के जी सिंह बौद्ध, सपा से पवन बंसल, सोमपाल सिंह और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया ने भाग लिया। ब्यूरो