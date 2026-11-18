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अमर उजाला ब्यूरोमुजफ्फरनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बाद मंगलवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया। छह विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल के बाद अब तक 26 हजार 222 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। डीएम सुनील कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जनपद में कुल 19,19,561 मतदाता निर्वाचक नामावली में शामिल हैं। सदर सीट पर 6917 वोट बढ़ी हैं, हालांकि 10 अप्रैल को इस सीट पर 59 हजार वोट कम हुई थीं।डीएम सुनील कुमार सिंह की निगरानी में मंगलवार को मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंप दी गईं। 10 अप्रैल के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदाता सदर सीट पर बढ़े हैं। चरथावल सीट पर 5448 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अभियान जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले चार जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने शिक्षण संस्थाओं में अभियान शुरू किया है।इनसेटसीट अब पहले अंतरबुढ़ाना 365481 361405 4076चरथावल 318506 313058 5448पुरकाजी 313271 308413 4858मुजफ्फरनगर 318804 311887 6917खतौली 302057 299570 2487मीरापुर 301442 299006 2436इनसेटपहली बार यह बने मतदातासीट 18 -19 आयुबुढ़ाना 2745चरथावल 2902पुरकाजी 2613मुजफ्फरनगर 4181खतौली 2645मीरापुर 2376इनसेटकिस सीट पर कितने बुजुर्गसीट 85 प्लसबुढ़ाना 2856चरथावल 2081पुरकाजी 2084मुजफ्फरनगर 1327खतौली 1869मीरापुर 2221अब 878 मतदान केंद्र और 2191 मतदेय स्थलमुजफ्फरनगर। डीएम सुनील कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उन्हें कॉपी भी दी गई। आलेख्य प्रकाशन के अवसर पर कुल 2191 मतदेय स्थल और 878 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकता है। ऑनलाइन जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर भी मतदाता सूची में नाम देखने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रपत्र छह और प्रपत्र आठ ऑनलाइन भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से अनिल कुमार, सुभाष उपाध्याय, भाजपा के ओम प्रकाश उपाध्याय, बसपा के जी सिंह बौद्ध, सपा से पवन बंसल, सोमपाल सिंह और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया ने भाग लिया। ब्यूरो