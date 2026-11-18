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इन सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने निर्धारित मानकों पर अपनी जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन स्वगणना की। डीएम ने इसे राष्ट्रीय महत्व का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेकर जनगणना 2027 को गति प्रदान करें। यह हम सबका नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। स्वगणना का कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह और अपर जिलाधिकारी प्रशासन देश दीपक सिंह ने भी स्वगणना में भाग लिया। ब्यूरो

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मुजफ्फरनगर। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना अभियान शुरू हो गया है। डीएम सुनील कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने इसमें सहभागिता की।