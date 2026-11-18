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शुकतीर्थ में गंगा स्नान के बीच संघ प्रमुख का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 22 नवंबर को शुकदेव आश्रम के समाधि मंदिर में शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख शामिल होंगे। संघ के प्रमुख 10 नेताओं के साथ रात के समय भोजन पर चर्चा होगी। 23 नवंबर को शुकदेव आश्रम में वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आश्रम में चल रही कथाओं में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भी संवाद करेंगे। इसी दिन शाम के चार बजे उनकी रवानगी होगी। लगभग 22 घंटे के दौरे की तीर्थ क्षेत्र में तैयारी शुरू हो गई है।इनसेटपुलिस अलर्ट, सुरक्षाकर्मियों ने डाला डेरामोरना। सीओ भोपा राधा रमन सिंह के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने तीर्थ क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अलावा संघ प्रमुख की विशेष सुरक्षा के लिए कमांडो और सुरक्षाकर्मी भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। शुकदेव आश्रम में पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों ने व्यवस्था देखी।इनसेटइस तरह शुरू हुआ था शुकतीर्थ में गंगा स्नानशुकतीर्थ में गंगा स्नान वर्ष 1945 में शुरू हुआ। शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव महाराज के प्रयास से यहां किसानों और ग्रामीणों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। 28 नवंबर 1958 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू शुकतीर्थ के किसान सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके अलावा 1959 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने मेले में एक रात गुजारी थी। लंबे समय बाद गंगा स्नान के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शुकतीर्थ आश्रम पधारेंगे।