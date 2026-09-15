Muzaffarnagar News: स्कूल के सामने सड़क पर गड्ढे, हादसों का डर

संवाद न्यूज एजेंसीबहसूमा। समसपुर स्थित डीपीएम पब्लिक स्कूल के सामने सड़क पर बने गहरे गड्ढे विद्यार्थियों और राहगीरों के लिए मुसीबत बने हैं। क्षतिग्रस्त मार्ग से हादसों का डर बना है। छात्रों के साथ दुर्घटना की संभावना बनी है। इसे लेकर अभिभावक और क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। उन्होंने सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है।समसपुर निवासी पूर्व प्रधान शीशपाल, मुकेश, शोराज, अमित, ज्ञानेंद्र और सुंदर समेत ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के सामने सड़क का बुरा हाल है। सड़क पर गहरे गड्ढे हैं। यहां पर रोजाना सैकड़ो छात्र साइकिल आदि से स्कूल आते हैं। अभिभावक भी उन्हें छोड़ने आते हैं। ऐसे में उनके साथ दुर्घटना का डर बना रहता है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती। इससे वाहन चालकों को परेशानी होती है और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। गड्ढों के कारण कई दोपहिया वाहन चालक संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के सामने होने के कारण सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जानी चाहिए। एसडीएम मवाना संतोष कुमार ने बताया कि सड़क के गड्ढे भरवाने के लिए तहसील टीम को निर्देशित कर दिया गया है।