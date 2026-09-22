मुजफ्फरनगर: प्रेमी की चौखट पर प्रेमिका ने जहर खाकर जान दी, मौत से पहले बोली- नहीं रह सकती तेरे बिना

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विज्ञापन नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती ने अपने प्रेमी के घर के सामने जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी पाकर परिजनों ने डायल 112 पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई।

मंगगलवार सुबह युवक अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर जिम जा रहा था। युवती का घर रास्ते में था। युवती ने आगे खड़े होकर युवक की स्कूटी को रोक लिया और युवक पर बात करने के लिए दबाव बनाने लगी। युवक ने बात करने से मना कर दिया। युवती ने हंगामा किया तो युवक स्कूटी लेकर वापस चला गया। युवती अपने घर चली गई। कुछ देर बाद वह युवक के घर जा पहुंची।



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युवक को आवाज लगाकर घर का दरवाजा खुलवाना चाहा लेकिन उसने नहीं खोला। युवती ने कहा कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसके बाद युवती ने अपने साथ लाया जहरीला पदार्थ खा लिया। यह पता चलने पर उसके परिजन पहुंचे और वह डायल 112 पुलिस टीम की मदद से उसे जिला अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया।

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