Muzaffarnagar News: शारदीय नवरात्र और सहालग का इंतजार, बाजार में ग्राहक कम

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महानगर नेहरू मार्केट, रायवाला मार्केट, सराफा बाजार आदि प्रमुख बाजारों में इन दिनों पहले की अपेक्षा ग्राहकों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। शादी-विवाह से जुड़ी खरीदारी काफी कम हो गई है। इसका असर पर बाजार पर दिखाई दे रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पितृ पक्ष भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस सीजन में काम काफी कम ही रहता है। नेहरू मार्केट में दुकान करने वाले सुमित सैनी ने बताया कि फिलहाल बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम है।शादी-विवाह का सीजन शुरू नहीं होने के कारण खरीदारी भी प्रभावित है। नवरात्र से बाजार में कुछ तेजी की उम्मीद हैं। वहीं, दुकानदार अंशुल कुमार ने बताया कि इन दिनों ग्राहक जरूरी सामान की खरीदारी तक ही सीमित हैं। मांगलिक कार्य शुरू होने के बाद बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। दुकानदारों ने सहालग को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और नए माल का स्टॉक भी मंगाया जा रहा है। बता दें कि सहालग के सीजन में कपड़ों आदि की खरीदारी के लिए जिले के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी आमजन पहुंचते हैं।