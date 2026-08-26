{"_id":"6a8ef44e97c36ebb5a00e513","slug":"muzaffarnagar-three-arrested-with-72-000-intoxicating-capsules-and-549-injections-worth-18-lakh-2026-08-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: 18 लाख के 72 हजार नशीले कैप्सूल व 549 इंजेक्शन समेत तीन गिरफ्तार; नशेड़ियों को करते थे सप्लाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

व्हॉट्सएप पर पर ऑन डिमांड नशीली दवाई का धंधा करने वाले एक एमआर सहित तीन आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 72 हजार नशीले कैप्सूल व 549 इंजेक्शन बरामद हुए। तीनों आरोपी कार में सप्लाई करने जाते समय गिरफ्तार किए गए।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता में बताया कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने खतौली के रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले दीपक, मेरठ जनपद के थाना खरखौदा के गांव बधौली निवासी कलीम व थाना लोहिया बाजार क्षेत्र में मुफ्ती कयूम मदरसा के पास रहने वाले जुनेद को गिरफ्तार किया। इन तीनों से नशीले कैप्सूल व इंजेक्शन बरामद हुए।



विज्ञापन

विज्ञापन

तीनों ने बताया कि वे नशीली दवाइयों की सप्लाई का काम करते हैं। जुनेद व कलीम के संपर्क हापुड़ निवासी एक व्यक्ति से हैं। जो व्हॉट्सएप पर बात करता है। व्हॉट्सएप पर ऑर्डर लेकर नशीली दवाई भेजता है। गिरफ्तार तीनों लोग भी ऑन डिमांड नशा करने वाले लोगों को दवाई बेचते हैं।



विज्ञापन

हापुड़ निवासी सप्लायर से ब्लैक में कैप्सूल व इंजेक्शन खरीद कर नशा करने वाले लोगों को ऊंचे दाम वसूल कर बेचते हैं। जुनेद व कलीम दवा मंगवा कर दीपक को देते हैं। दीपक नशा करने वाले लोगों को दवा सप्लाई करता है। उसे इस काम के लिए कमीशन दिया जाता है।



डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती है ये दवा

सामान्यतः इन कैप्सूलों व इंजेक्शनों की बिक्री रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर लाइसेंसधारक मेडिकल स्टोर संचालक ही बेच सकता है। इस कारण नशा करने वाले युवकों को मेडिकल स्टोर से यह कैप्सूल व इंजेक्शन नहीं मिल पाता तो ऐसे लोग उनसे खरीदते हैं। आज वह इन कैप्सूलों, इंजेक्शन की सप्लाई करने के लिए जा रहे थे।

