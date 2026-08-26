यूपी: हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की शामली में गोलियों से भूनकर हत्या, चार हमलावरों ने की वारदात

शहर कोतवाली क्षेत्र में आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से बाहर निकले हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान (35) की बुधवार शाम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पिस्टलों से 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग से आसपास का इलाका दहल गया। लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए। अंकित बालियान पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।

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बंतीखेड़ा के मूल निवासी अंकित बालियान हरियाणा के सोनीपत में रहते थे और वहां सिंगर थे। पिछले कुछ समय से वे गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। बुधवार शाम वह रोज की तरह शामली में जिम में एक्सरसाइज करने आए थे। शाम करीब पौने सात बजे जिम से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। उसी समय चार हमलावरों ने पिस्टलों से अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। उन्हें पांच गोलियां लगीं और वहीं गिर गए।

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आसपास के लोग उन्हें सीएचसी शामली ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल में जुट गए। फोरेंसिक टीम ने आकर भी सबूत एकत्र किए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।



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भरी कोर्ट में गोली मारेंगे

अंकित बालियान 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे' गाने को लेकर चर्चा में आए थे। बताया गया है कि वे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।