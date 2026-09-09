मुजफ्फरनगर: रोडवेज बस ने दो बाइकों में मारी टक्कर, पांच की मौत; मृतकों में पिता-पुत्री और जीजा-साला शामिल
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रोडवेज बस ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बागपत के पिता-पुत्री और कांधला के जीजा-साले समेत पांच लोग शामिल हैं।
विस्तार
मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना थाना क्षेत्र के भैसाना गांव के पास बड़ौत मार्ग पर रोडवेज बस ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में दोनों बाइकों पर सवार पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बागपत के पिता-पुत्री, कांधला के दो युवक और बुढ़ाना क्षेत्र का एक युवक शामिल है।
सामने से आ रही दो बाइकों में मारी टक्कर
हादसा बड़ौत मार्ग पर भैसाना गांव के पास हुआ। बताया गया कि रोडवेज बस ने सामने से आ रही दो बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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अस्पताल में पांचों की मौत
हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान पांचों ने दम तोड़ दिया।
मृतकों में पिता-पुत्री और जीजा-साला
हादसे में बागपत के तमेला गढ़ी निवासी फरमान और उनकी तीन वर्षीय बेटी अल्लो की मौत हो गई। दोनों पिता-पुत्री थे। वहीं राजपुर गढ़ी, बुढ़ाना निवासी मोमीन की भी हादसे में मौत हुई। मोमीन, फरमान का बहनोई था। इस तरह एक बाइक पर सवार फरमान, उनकी बेटी अल्लो और मोमीन तीनों की मौत हो गई।
दूसरी बाइक पर कांधला के रहने वाले इदरीश और साजिद सवार थे। दोनों की भी हादसे में मौत हो गई। इदरीश और साजिद के आपसी रिश्ते की जानकारी परिजनों से जुटाई जा रही है।
मृतकों में ये सभी शामिल
फरमान (25) पुत्र उमरदीन, निवासी तमेला गढ़ी, बागपत
अल्लो (3) पुत्री फरमान, निवासी तमेला गढ़ी, बागपत
साजिद (24) पुत्र समयद्दीन, कांधला, शामली
इदरीश (70) पुत्र गय्यूरा, कांधला, शामली
मोमीन (25) पुत्र मंजूर अहमद, राजपुर गढ़ी, बुढ़ाना
एक बाइक पर फरमान, उनकी बेटी अल्लो और मोमीन सवार थे। वहीं दूसरी बाइक पर इदरीश और साजिद सवार थे।
हादसे में मरने वालों में तीन लोग बागपत और बुढ़ाना क्षेत्र से तथा दो कांधला क्षेत्र के बताए गए हैं। हादसे की खबर से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और रोडवेज बस चालक की भूमिका क्या रही, इसकी जांच की जा रही है।