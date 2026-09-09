Muzaffarnagar News: स्नातक पाठ्यक्रमों में 1282 सीटें खाली, 17 तक दाखिले का मौका

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शहर के एडेड कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक 555 सीटें डीएवी कॉलेज में खाली हैं। सनातन धर्म महाविद्यालय में 504, चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज में 178 सीटें रिक्त हैं। जैन कन्या महाविद्यालय में बीए की 45 सीट खाली हैं। यहां पर रेगुलर कोर्स में बीए ही उपलब्ध है। अन्य पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत चल रहे हैं। प्राचार्य डॉ. केपी सिंह ने बताया कि प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्रों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। देर से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन होगा। विज्ञापन

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रिक्त सीटों की स्थिति

डीएवी महाविद्यालय

बीए - 63

बीएससी गणित- 422

बीएससी बॉयोलॉजी- 65

एलएलबी - 05

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सनातन धर्म महाविद्यालय

पाठ्यक्रम - रिक्त सीट

बीए -- -- - 206

बीएससी गणित - 202

बीएससी बॉयोलॉजी - 14

बीकॉम - 37

बीएससी गृहविज्ञान - 45

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चौधरी छोटूराम महाविद्यालय

बीएससी कृषि - 09

बीएससी बॉयोलॉजी - 54

बीएससी गणित - 95

बीकॉम -20

-- -- -- -- -- -- -- -- शहर के एडेड कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक 555 सीटें डीएवी कॉलेज में खाली हैं। सनातन धर्म महाविद्यालय में 504, चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज में 178 सीटें रिक्त हैं। जैन कन्या महाविद्यालय में बीए की 45 सीट खाली हैं। यहां पर रेगुलर कोर्स में बीए ही उपलब्ध है। अन्य पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत चल रहे हैं। प्राचार्य डॉ. केपी सिंह ने बताया कि प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्रों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। देर से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन होगा।रिक्त सीटों की स्थितिडीएवी महाविद्यालयबीए - 63बीएससी गणित- 422बीएससी बॉयोलॉजी- 65एलएलबी - 05सनातन धर्म महाविद्यालयपाठ्यक्रम - रिक्त सीटबीए- 206बीएससी गणित - 202बीएससी बॉयोलॉजी - 14बीकॉम - 37बीएससी गृहविज्ञान - 45चौधरी छोटूराम महाविद्यालयबीएससी कृषि - 09बीएससी बॉयोलॉजी - 54बीएससी गणित - 95बीकॉम -20

मुजफ्फरनगर। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय से संबद्ध शहर के एडेड महाविद्यालयों में प्रवेश की रफ्तार इस बार धीमी रही है। चार बार प्रवेश की तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी एडेड कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में 1282 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने पांचवीं बार प्रवेश पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थी 14 सितंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। 15 सितंबर से अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिले का मौका मिलेगा। महाविद्यालयों में 17 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।