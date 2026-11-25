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सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद काकड़ा गांव के ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर वापस लौट रहे थे। मंसूरपुर-शाहपुर मार्ग पर पुरबालियान गांव में पहुंचते ही सड़कों पर खड़े हमलावरों ने ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लाठी-डंडों से हमला किया गया। इस हमले में राजू उर्फ राजबीर और विकास उर्फ कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि घायल महेंद्र ने मेरठ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।वादी अजेंद्र ने 14 सितंबर को शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपनी साउद और यामीन की मृत्यु हो गई। दो अलग-अलग पत्रावलियों पर एक साथ फैसला सुनाया गया। अदालत में गवाह अपने बयानों से पलट गए। आरोपी आजाद, शौकत, जिला, आशु उर्फ आश मोहम्मद, साकिर अली, नूर हसन, लियाकत, अली मोहम्मद को दोषमुक्त करार दिया गया।फाइलों पर 33 गवाह...अदालत में पलट गएप्रकरण की दो अलग-अलग पत्रावलियों पर सुनवाई हुई। कुल 33 गवाह रखे गए थे लेकिन ट्रायल शुरू होते ही गवाह अपने बयानों से पलट गए और अभियोजन पूरे मामले में साक्ष्य नहीं जुटा सका।पीड़ित परिवारों के घर आए थे राहुल गांधीदंगे के बाद काकड़ा के तीन लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तब तीनों परिवारों के घर आए थे। पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने इंसाफ की मांग रखी थी।ये था मामलागांव कवाल में 26 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी गौरव और कवाल निवासी शाहनवाज के बीच बाइक साइकिल से टकराने पर कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद में अगले दिन शाहनवाज के साथ गौरव, उसके ममेरे भाई सचिन के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गौरव व सचिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद घायल शाहनवाज ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव के अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने कवाल में पथराव और आगजनी कर दी थी। इस मामले में 30 अगस्त को शहर के खालापार में जुमे की नमाज के बाद दूसरे समुदाय की भीड़ ने डीएम और एसएसपी को ज्ञापन दिया था तो दूसरे पक्ष ने सचिन और गौरव की हत्या के मामले में कार्रवाई के लिए 31 अगस्त को नगला मंदौड़ में पंचायत बुला ली गई थी। सात सितंबर को फिर से इस मामले में नगला मंदौड़ में पंचायत हुई। पंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले के बाद जिले में दंगा भड़क गया था। कवाल कांड के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।कब क्या हुआ07 सितंबर 2013 : पुरबालियान में हत्या14 सितंबर 2013 : मंसूरपुर में प्राथमिकी13 मई 2016 : सत्र न्यायालय को केस सुपुर्द29 अगस्त 2017 : आरोप तय06 दिसंबर 2018 : आरोपी साउद की फाइल बंदयह बयान दिया वादी नेवादी अजेंद्र ने अदालत में कहा कि पथराव के वक्त वह जान बचाने के लिए मकान में घुस गया था। आरोपियों को नहीं पहचान सका।