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मेरठ। आरजी पीजी कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में मानविकी विषयों और समकालीन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेमिनार के दौरान पोस्टर और ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। पोस्टर प्रतियोगिता में ऋतिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑनलाइन पेपर प्रस्तुति में कुशा सिंह पहले स्थान पर रहीं।कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉ. अपर्णा चौधरी ने एआई और राजनीतिक समाजीकरण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में एआई जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। चैटबॉट विद्यार्थियों को शिक्षा और राजनीतिक विषयों को समझने में मदद कर रहे हैं। हालांकि गलत जानकारी और विदेशी दृष्टिकोण जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।दिल्ली विश्वविद्यालय के बिबेक कुमार रजक ने कहा कि समाज के विकास के लिए महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। प्राचार्य प्रो. निवेदिता मलिक ने कहा कि संस्थान की प्रगति शोधकर्ताओं की क्षमता पर निर्भर करती है। कार्यक्रम का संचालन अनुपमा सिंह ने किया।