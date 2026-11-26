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कस्बा एलम में अमरपाल नेता की अध्यक्षता में हुई पंचायत में युवती ने अपनी बात रखते हुए प्रेमी से शादी कराने की मांग उठाई। युवती ने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए और जब तक शादी नहीं होगी, वह एलम में ही रहेगी। पंचायत में मौजूद लोगों ने युवक के परिवार से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। इसके लिए पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल युवक के परिजनों को बुलाने पहुंचा, लेकिन उन्होंने पंचायत में आने से इंकार कर दिया।



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परिजनों के नहीं पहुंचने पर पंचायत में शामिल लोग युवक के घर पहुंच गए। वहां परिवार की महिलाओं और युवती व पंचायत में शामिल लोगों के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद पंचायत में दोबारा चर्चा हुई। ग्रामीणों ने युवती की मांग का समर्थन करते हुए युवक से शादी कराने की बात कही। निर्णय लिया गया कि यदि आपसी बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो क्षेत्रीय महापंचायत बुलाई जाएगी। पंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। घटना के बाद से कस्बे और आसपास के क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला देहरादून का है। वहां की पुलिस इसकी जांच कर रही है।





प्रेम प्रसंग और शादी की मांग को लेकर चल रहा विवाद बृहस्पतिवार को एलम कस्बे में पंचायत तक पहुंच गया। देहरादून निवासी युवती ने ग्रामीणों के बीच पल्ला पसारकर प्रेमी से शादी कराने की गुहार लगाई। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने युवती की मांग का समर्थन करते हुए मामले का समाधान कराने की बात कही। वहीं, युवक के परिजनों ने पंचायत में आने से इंकार कर दिया। इसके बाद लोग युवक के घर पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। समाधान नहीं निकलने पर क्षेत्रीय महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया।