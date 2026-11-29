Baghpat News: देव दर्शन करने से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:35 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:35 PM IST
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महावीर जयंती भवन में लगा 189वें रविवार पूजन प्रक्षाल शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। महावीर जयंती भवन में रविवार को सौरभ जैन सराफ के संयोजन में 189वें रविवार प्रशिक्षण व संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 65 से अधिक बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। बच्चों को नित्य मंदिर जाकर देव दर्शन करने के महत्व के बारे में बताया।
सौरभ सराफ और गौरव जैन ने बताया कि देव दर्शन से कर्मों का क्षय होता है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गौरव जैन ने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के अतिशय क्षेत्रों की जानकारी भी दी। अतुल जैन, देवेंद्र जैन, विनोद जैन और अमन जैन ने प्रक्षाल की क्रियाएं कराईं। प्रथम अभिषेक और शांतिधारा का सौभाग्य सचिन जैन व पूजा जैन परिवार को मिला।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। महावीर जयंती भवन में रविवार को सौरभ जैन सराफ के संयोजन में 189वें रविवार प्रशिक्षण व संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 65 से अधिक बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। बच्चों को नित्य मंदिर जाकर देव दर्शन करने के महत्व के बारे में बताया।
सौरभ सराफ और गौरव जैन ने बताया कि देव दर्शन से कर्मों का क्षय होता है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गौरव जैन ने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के अतिशय क्षेत्रों की जानकारी भी दी। अतुल जैन, देवेंद्र जैन, विनोद जैन और अमन जैन ने प्रक्षाल की क्रियाएं कराईं। प्रथम अभिषेक और शांतिधारा का सौभाग्य सचिन जैन व पूजा जैन परिवार को मिला।
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