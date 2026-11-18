बघरा से पंकज चुने गए आखिरी विधायक

सियासत में उतार-चढ़ाव जारी है। कांग्रेस के आखिरी विधायक 2007 के चुनाव में बघरा सीट से पंकज मलिक चुने गए थे। मलिक ने 37649 वोट हासिल कर रालोद के योगेंद्र सिंह को हराया। रालोद के उम्मीदवार को 19840, सपा के उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 12664, भाजपा के विजय कुमार को 18909 और बसपा के लोकेंद्र वर्मा को 19840 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद परिसीमन हुआ और बघरा सीट खत्म हो गई।



2012 : रालोद के साथ गठबंधन में कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रत्याशी विधानसभा सीट मिले वोट सईदुज्जमां चरथावल 26,523 दीपक कुमार पुरकाजी 44,583 सोमांश प्रकाश मुजफ्फरनगर 21,171





हमारी हर सीट पर तैयारी : कटारिया

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया ने कहा कि जिले की प्रत्येक सीट पर तैयारी की जा रही है। सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से होगा। संगठन की ओर से पूरी तैयारी है।



सपा तैयार, शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला : जिया

सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट का कहना है कि सपा पूरी तरह तैयार है। हर सीट पर जीत का समीकरण है। सीटों का फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा।