Muzaffarnagar News: पालिका कर्मियों ने बुढ़ाना मार्ग पर अतिक्रमण हटवाया
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। नगर पालिका अधिकारियों ने पुलिस टीम को साथ लेकर बुढ़ाना मार्ग का अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान दुकानों के आगे पड़ा सामान जब्तीकरण के साथ ही अतिक्रमण करने वालों से साढ़े 11 हजार रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।
बृहस्पतिवार को नगर पालिका ईओ राजीव कुमार ने कर्मचारियों एवं पुलिस को साथ लेकर बुढ़ाना मार्ग पर अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान चलाया। टीम ने बुढ़ाना तिराहे से लेकर करीब एक किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटवाया।
इस दौरान दुकानों के आगे पड़ा सामान जब्त कर नगर पालिका भिजवाया गया। ईओ ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों से समन शुल्क वसूल किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान नियमित रूप से चलता रहेगा।
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खतौली। नगर पालिका अधिकारियों ने पुलिस टीम को साथ लेकर बुढ़ाना मार्ग का अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान दुकानों के आगे पड़ा सामान जब्तीकरण के साथ ही अतिक्रमण करने वालों से साढ़े 11 हजार रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।
बृहस्पतिवार को नगर पालिका ईओ राजीव कुमार ने कर्मचारियों एवं पुलिस को साथ लेकर बुढ़ाना मार्ग पर अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान चलाया। टीम ने बुढ़ाना तिराहे से लेकर करीब एक किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटवाया।
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इस दौरान दुकानों के आगे पड़ा सामान जब्त कर नगर पालिका भिजवाया गया। ईओ ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों से समन शुल्क वसूल किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान नियमित रूप से चलता रहेगा।
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